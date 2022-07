Novo Galaxy: Plano B para evitar problemas nas vendas

O sucesso do novo smartphone Galaxy, da Samsung Electronics, que deve ser lançado na próxima quinta-feira, 14, em Nova York, pode depender de um plano de segurança que garantirá a produção e evitará a repetição dos custosos problemas de fabricação que afetaram o modelo SIII no ano passado.

Alguns analistas preveem que o novo Galaxy S4 pode superar os 10 milhões de unidades vendidas nos primeiros 30 dias de lançamento, e que qualquer problemas no suprimento de componentes essenciais pode ser desastrosos.

Os riscos são grandes. Um probleminha de produção envolvendo os invólucros do smartphone custou à Samsung dois milhões de unidades em vendas perdidas no lançamento do SIII, em maio do ano passado.

"Pode ser que volte a haver gargalos de suprimento devido à escassez de componentes, mas creio que qualquer interrupção venha a ser muito breve, porque a Samsung está apostando mais no S4 do que apostou no antecessor, e tem um plano de segurança para evitar imprevistos desse tipo", disse Greg Noh, analista da HMC Investment and Securities.



Depois da gigantesca campanha de marketing que precedeu o lançamento do novo Galaxy, a fabricante sul-coreana também corre o risco de ter exagerado na promoção de seu novo modelo, alertam os analistas, afirmando que os consumidores podem se decepcionar se o S4 oferecer apenas melhoras graduais, e não os recursos deslumbrantes que foram levados a esperar.

A Samsung escolheu os Estados Unidos para o lançamento do novo modelo da série Galaxy, seu maior sucesso de vendas, com a esperança de retomar a liderança do crucial mercado norte-americano.

A Apple ultrapassou a Samsung em vendas nos EUA pela primeira no quarto trimestre de 2012, apesar do investimento recorde de 400 milhões de dólares que a companhia sul-coreana fez na publicidade de seus celulares lá no ano passado.

Há muito em jogo para a Samsung, que garante a maior parte de seus lucros anuais de suas vendas de celulares, em um momento em que o crescimento no mercado mundial de smartphones começa a se atenuar.

O presidente da divisão de aparelhos móveis da Samsung e recentemente eleito para o conselho da empresa, J. K. Shin, perderá a primeira assembleia geral de acionistas da Samsung de que poderia participar para comparecer ao lançamento do Galaxy, no Radio City Music Hall.