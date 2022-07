Novo Far Cry vai se passar na Idade da Pedra

A Ubisoft revelou nesta terça-feira, 6, que o novo game da franquia Far Cry será na Idade da Pedra. Far Cry Primal chegará às lojas do mundo todo em 23 de fevereiro de 2016 em versões para PlayStation 4 e Xbox One. O game também será lançado para PC em março de 2016.

Far Cry Primal eva os jogadores para 10 mil anos antes de Cristo em um momento em que grandes criaturas, como mamutes-lanosos e tigres-dente-de-sabre, dominavam a Terra. A série, que já passou pelos trópicos e pelo Himalaia, apresenta agora um novo gameplay em estilo mundo aberto onde os seres humanos não estavam no topo da cadeia alimentar e precisavam lutar todos os dias pela sobrevivência em um ambiente cercado de predadores.

O protagonista é Takkar, um experiente caçador e último sobrevivente de seu grupo, o jogador chega à majestosa e selvagem terra de Oros e tem um grande objetivo: sobreviver em um mundo onde ele é a presa. Nessa jornada, encontrará uma série de personagens que irão ajudá-lo a superar os perigos da natureza e se tornar um símbolo da luta contra a extinção. Durante o percurso, será preciso criar ferramentas, usar ossos de animais, caçar, dominar o fogo, afastar animais e lutar contra outras tribos para conquistar Oros.

"A Idade da Pedra é o ambiente perfeito para Far Cry", disse, em nota, Jean-Christophe Guyot, diretor criativo da Ubisoft. "Normalmente, os games da série colocam o jogador no topo de um mundo conhecido, em um belo cenário, sem regras e com desafios selvagens. Já a Idade da Pedra é uma época de fronteira para a humanidade, em que os homens marcam presença na Terra e tomam o espaço para si, subindo na cadeia alimentar", concluiu.