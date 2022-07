Novo Assassin´s Creed vai se passar na Revolução Francesa

Quem esperava ver um Assassin´s Creed se passando no Brasil vai ter que esperar mais um pouco. O novo game da franquia, Assassin's Creed: Unity, se passará em Paris, durante a Revolução Francesa (1789-1799). O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 21, pela Ubisoft.

O game, que está sendo trabalhado há 3 anos, será lançado no final do ano para os consoles da nova geração, o Xbox One e o PS4. A Ubisoft afirmou que detalehs sobre Assassin's Creed: Unity serão divulgados nos próximos meses.

Confira o teaser do game: