Novo Assassin´s Creed vai se passar em Londres

A Ubisoft revelou nesta terça-feira, 12, Assassin´s Creed Syndicate, novo game da série que, desta vez, vai se passar em Londres, em 1868, época da Revolução Industrial. O game será lançado no dia 23 de outubro para PS4 e Xbox One - a versão para PC ainda não tem uma data definida.

Os protagonistas são os irmãos gêmeos Jacob e Evie Fry - e ambos são personagens jogáveis. Eles nasceram no subúrbio de Crawley e vivem em uma Londres onde os Templários dominam, assim como o Império Britânico. O número de assassinos já não é tão grande como antigamente, e os que ainda existem são marginalizados pela sociedade. Os que restam vão tentar tentar derrubar o império causando revoltas na população.

Assim como outros exemplares da série, os protagonistas vão contar com a ajuda de figuras ilustres da história como o escritor Charles Dickens e o biólogo Charles Darwin. O jogo não terá multiplayer, pois a Ubisoft alegou que queria investir tudo no singleplayer. Para isso, aumentou até o mapa, 30% maior do que visto em AC: Unity, que se passava em Paris.

Assim como os outros exemplares da série, espera-se que o game chegue ao Brasil todo em português.

Confira o trailer do gameplay: