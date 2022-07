Nova versão do Windows vaza na internet

O Windows Blue, novo sistema operacional da Microsoft, vazou na internet. Apenas seis meses após lançar o Windows 8, já está disponível na internet o arquivo Windows Blue Build 9364 que tem 2,63GB na versão 32 bits.

O novo sistema operacional tem como novidades uma maior integração com o SkyDrive, serviço de armazenamento em nuvem que poderá ter vídeos, fotos e o backup do PC. O browser do sistema já será o Internet Explorer 11.

O Windows Blue deve ser apresentado oficialmente ainda este ano. A Microsoft planeja alterações anuais em seus sistema, assim como fazem as concorrentes Apple e Google.

Confira o vídeo com uma demonstração do Windows Blue

<VIDEO ID=1314217/>