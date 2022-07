Nova versão do game "Counter-Strike" já está disponível

Os amantes de games com certeza já passaram horas em frente ao computador com o game Counter-Strike. Nesta terça-feira, 21, foi lançada um remake, que recebeu o nome de "Counter-Strike: Global Offensive". O game esta disponível na rede PSN, do Playstation 3, na Xbox Live, da Xbox 360 e na Steam, para computadores. O jogo custa US$ 15.

No game, os jogadores podem se dividir entre policiais e traficantes. Há missões como salvar reféns ou implantar bombas em locais específicos. Além de mapas clássicos, haverá novos mapas e armas, que terão gráficos melhorados.