Nova versão do Android Nougat já está sendo liberada

Desde esta segunda-feira, 22, começou a ser liberado o Android 7.0 Nougat - última versão da plataforma do Google para smartphones. A novidade é o modo de economia de bateria mais inteligente, configuração mais ágil, possibilidade de personalização e mais de 1.500 emojis. A atualização ocorrerá inicialmente nos modelos Nexus 6, 5X, 6P, 9 e Player; Pixel C; e General Mobile 4G (Android One).



A meta é que os aparelhos celulares inscritos no programa de testes "beta" do Android também sejam contemplados. De acordo com o portal TechTudo, apesar dos celulares ainda não estarem disponíveis no país, os consumidores brasileiros que adquirirem esses aparelhos no exterior também receberão a atualização nas próximas semanas.



De acordo com o Google, já aderiram à plataforma "Wall Street Journal", "New York Times", "USA Today", CNN, HBO, Netflix, NBA, Hulu, Electronic Arts e Ubisoft. Com relação aos fabricantes, são parceiras as empresas Samsung, HTC, LG, Huawei, ZTE, Asus, Alcatel e Xiaomi.

