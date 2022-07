Nokia Lumia 630 chega ao País em junho por R$ 549

A Nokia anunciou nesta quinta-feira, 15, que o Lumia 630 chega ao País em junho e em duas versões: um chip (R$ 549) e dois chips e tv digital (R$ 699).

As duas versões têm as mesmas configurações: tela de 4,5 polegadas, processador quad-core (quatro núcleos) de 1,2 GHz, 512 MB de memória RAM, 8 GB de armazenamento (com suporte a cartão de memória), uma câmera traseira traseira de 5 megapixels (não tem câmera frontal) e conexão móvel 3G. Os aparelhos rodam o Windows Phone 8.1.

Além do 630, a Nokia também vai vender o Lumia 930 e uma versão do Lumia 630 com 4G, e chegam no terceiro semestre, sem preço divulgado.