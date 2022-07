Nokia lançará novo telefone Android de baixo custo

A Nokia lançará um smartphone de baixo custo com versão do sistema operacional Android, do Google, apesar da estreita parceria com a Microsoft e seu sistema concorrente Windows, segundo o Wall Street Journal.

A divisão de celulares da empresa finlandesa, que está em fase final de ser adquirida pela Microsoft, vai mostrar o novo celular no Mobile World Congress, em Barcelona, no fim deste mês, segundo a reportagem na segunda-feira, 10, citando fontes familiarizadas com o assunto e não identificadas.

Nokia e Microsoft se recusaram a comentar. O novo telefone Android será destinado a mercados emergentes e não contará com alguns dos recursos mais desenvolvidos do Google personalizados para o Android.

A Microsoft e sua principal parceira em celulares Nokia têm lutado para causar uma boa impressão no mercado de smartphones dominado pelos dispositivos Android da Samsung e iPhone da Apple.