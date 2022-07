Nokia lança smartphones por menos de R$350 no Brasil

A Nokia traz para o mercado brasileiro dois smartphones por menos de R$350. Os aparelhos são da linha mais acessível da empresa e são equipadas com a nova plataforma Asha, que dá nome aos equipamentos.

Os dois possuem tela de notificações Faslane e suporte para os aplicativos WhatsApp, Facebook e Twitter. O mais simples, o Asha 500, será vendido por R$ 299, já o Asha 503 deve chegar nas lojas físicas e online por R$ 329.

O Asha 500 tem tela de 2,8 polegadas, câmera de apenas 2 megapixels sem flash, além de suporte para dois chips, cartão de memória de 4 GB e conectividade Wi-Fi e 2G.

Já o Asha 503 é mais completo e conta com tela TFT de três polegadas, Câmera de 5 megapixels com gravação VGA e flash LED. O celular também tem entrada para dois chips, cartão de memória com 4GB e conexão Wi-Fi e 3G.

Os modelos foram lançados em outubro do ano passado, mas só agora chega no mercado brasileiro.