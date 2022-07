Nokia lança seu primeiro tablet: Lumia 2520

A empresa finlandesa Nokia lançou nesta terça-feira, 23, em Abu Dhabi, seu primeiro tablet, com o objetivo de conquistar um lugar em um mercado em rápida expansão e antes da concretização, prevista para o início de 2014, da venda de sua divisão de celulares para a Microsoft.

O Nokia Lumia 2520, um tablet com tela de 10 polegadas e equipado com sistema Windows, foi um dos seis novos dispositivos apresentados na capital dos Emirados Árabes Unidos, incluindo dois "phablets", como são conhecidos os smartphones com tela grande.

O novo tablet, disponível em vermelho e branco brilhante, ciano e preto mate, estará à venda no final do ano nos Estados Unidos a um preço estimado em 499 dólares.

"Inicialmente, será vendido em todos os Estados Unidos, assim como no Reino Unido e na Finlândia; outros países seguirão um pouco depois", anunciou a empresa em um comunicado.

"O design premiado, a imagem inovadora e as novas experiências que proporcionamos com os smartphones Lumia, estamos oferecendo agora no tablet", disse a jornalistas Stephen Elop, vice-presidente executivo de dispositivos e serviços da Nokia.

O novo aparelho é equipado com câmera de 6,7 megapixels e lentes Zeiss.

Segundo a previsão desta semana da consultoria especializada Gartner, as vendas globais de tablets atingirão os 184 milhões de unidades este ano, um aumento maciço de 53,4% com relação ao ano passado.