Nokia lança celular com câmera com preço de US$29

A Nokia anunciou nesta segunda-feira, 16, lançamento de dois celulares com câmera com preços sugeridos no varejo de 29 dólares. Os modelos, Nokia 108 e Nokia 108 Dual SIM, têm formato de barra e oferecem suporte para memória externa de até 32 gigabytes.

"Existe ainda um enorme segmento da população global que ainda não tem um celular com câmera", afirmou em comunicado à imprensa o vice-presidente-executivo da Nokia Timo Toikkaken.

Os aparelhos foram lançados depois que a Microsoft anunciou no início do mês a compra da divisão de celulares da Nokia por 7,2 bilhões de dólares.

A Nokia, que teve uma participação de 40 por cento do mercado de celulares em 2007, agora tem 15 por cento, com uma presença ainda menor em smartphones, de 3 por cento.