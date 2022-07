Nintendo interrompe distribuição de produtos no Brasil

A fabricante de games e consoles Nintendo of America anunciou nesta sexta-feira que interrompeu a distribuição de seus produtos no Brasil devido a "desafios no ambiente local de negócios" como altos impostos de importação.

A partir deste mês a Gaming do Brasil, subsidiária da Juegos de Video Latinoamérica, GmbH, não distribuirá mais os produtos da marca no país, como vinha fazendo nos últimos quatro anos, disse a empresa em comunicado nesta sexta-feira.

"O Brasil é um mercado importante para a Nintendo e lar de muitos fãs apaixonados mas, infelizmente, desafios no ambiente local de negócios fizeram nosso modelo de distribuição atual no país insustentável", disse Bill van Zyll, diretor e gerente-geral para América Latina da Nintendo of America, no documento.

"Estes desafios incluem as altas tarifas sobre importação que se aplicam ao nosso setor e a nossa decisão de não ter uma operação de fabricação local", completou o executivo. Segundo ele, a empresa irá monitorar a "evolução do ambiente de negócios e avaliar a melhor maneira" de atender os brasileiros no futuro.

Entre os lançamentos da Nintendo no Brasil estão os consoles Wii U e Nintendo 3DS, além de games como Super Smash Bros. para Wii U e Super Smash Bros. para Nintendo 3DS, Mario Kart 8, "A Lenda de Zelda", entre outros.

Mesmo após as mudanças no país, a Juegos de Video Latinoamérica continua sendo a distribuidora da Nintendo para a América Latina, informou a companhia.