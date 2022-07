Nintendo anuncia novo console de bolso, o New 3DS

O pioneiro japonês dos videogames, Nintendo, anunciou na noite de sexta-feira o lançamento, em outubro, no Japão, de um novo console de bolso, o 'New 3DS', uma versão revisitada da 3DS.

Este 'New 3DS' e seu irmão com dimensões maiores, o 'New 3DS LL', serão comercializados no Japão a partir de 11 de outubro.

O diretor-geral da Nintendo, Satoru Iwata, anunciou este lançamento de surpresa em um vídeo de 30 minutos difundido na página da empresa na internet.

Estas novas máquinas de bolso se distinguem dos anteriores 3DS e 3DS LL por um chip sem contato, baseado na norma NFC, que autoriza o envio de dados sem necessidade de cabos, simplesmente com o tato. Isto permitirá entrada nos jogos de personagens da Nintendo, representados mediante figurinhas interativas, um conceito denominado Amiibo.

A Nintendo incorporou, também, uma entrada para cartões microSD e vários botões para ampliar as possibilidades de jogo e melhorar a ergonomia do conjunto. A empresa melhorou, ainda, a qualidade das telas (duas por console, uma tátil e outra em relevo) e a estética dos consoles poderá ser modificada mediante placas de cores intercambiáveis.

Os consoles 'New 3DS' e 'New 3DS LL' começarão a ser vendidos na Europa e nos Estados Unidos dentro de vários meses e não antes de 2014, antecipou a Nintendo.