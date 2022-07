Netflix disponibiliza seção infantil em iPads

Super heróis, princesas, dinossauros, carros superpotentes. Além da televisão e do computador, essa turma agora também pode ser vista em dispositivos móveis. Nesta semana, o Netflix, canal de filmes por assinatura, anunciou a chegada da seção Só Para Crianças no iPad. Esta é a primeira versão móvel da seção, que é uma das mais populares do site.

Voltada a um público com faixa etária até os 12 anos, a Só Para Crianças apresenta uma grande variedade de filmes, animações e séries de TV. Na versão para iPad, ela tem sua navegação facilitada: as crianças podem buscar o que desejam assistir pelo título ou por meio de seus personagens preferidos.

Como também acontece no site, a seção Só Para Crianças para iPad da Netflix exibe linhas de interesses diversos, separando filmes e outros programas por gêneros, como filmes de super heróis, filmes com princesas, para cantar junto e garotas decididas.

Dentre os conteúdos que estão disponíveis para divertir as crianças, estão filmes e animações de sucesso, como Patati Patatá, iCarly, Dora Aventureira e a série Shrek. Estão presentes ainda animações da Disney, como Hércules e Alladin, além dos clássicos de princesas.

Alguns dos títulos mais populares da seção Só Para Crianças da Netflix são os desenhos da Galinha Pintadinha, os palhaços Patati Patatá e a animação brasileira Peixonauta.

Ainda neste ano, a Netflix deve disponibilizar a seção em outros dispositivos móveis, como Tablet Android. Atualmente, além de iPad, a seção possui suportes como PCs e Macs, Nintendo Wii, PlayStation 3, XBox360, Apple TV, aparelhos de Blu-Ray e Streaming.

Netflix - Líder mundial em serviço de filmes e séries de TV por assinatura, a Netflix tem mais de 27 milhões de clientes nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda e América Latina.

Para assinar o serviço, o cliente precisa preencher com seus dados o cadastro no site da Netflix (www.netflix.com.br). Por meio de uma taxa paga mensalmente, o assinante tem direito a assistir filmes, séries de TV e animações, todos selecionados a partir de um perfil que o próprio usuário cria. Ele diz o que gosta de assistir, quais seus gêneros favoritos, e a Netflix cria linhas de preferência oferecendo os filmes e séries.

O usuário pode atribuir notas a cada um dos filmes que assistir (de uma a cinco estrelas) e, assim, ajudar a aprimorar seu perfil no site. O serviço oferece a possibilidade de o usuário voltar a assistir os filmes do ponto em que parou, além de selecionar opções de áudio e legenda para o que vai assistir, em tela cheia ou não.