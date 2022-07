Nelson Mandela foi o nome mais pesquisado no Google em 2013

Nelson Mandela, falecido no início do mês, foi o nome mais procurado no Google este ano em todo o mundo, anunciou nesta terça-feira o gigante da internet. "Sem dúvida, não é muito surpreendente que o primeiro lugar nas buscas de 2013 seja ocupado por alguém que encarna a força e a paz: Nelson Mandela", comentou Amit Singhal, o dirigente do Google no blog da empresa.

No segundo lugar, ficou o ator americano Paul Walker, que morreu em um acidente de carro no início de dezembro. Depois vem o iPhone 5 da Apple, seguido de Cory Monteith, astro da série Glee, que morreu aos 31 anos por causa de uma overdose de heroína e cocaína.

A dança Harlem Shake e os atentados contra a maratona de Boston, o príncipe George, filho do príncipe William e sua esposa Kate, também figuram entre os dez nomes mais procurados.