Não haverá game da série Assassin´s Creed em 2016

A Ubisoft anunciou nesta sexta-feira, 12, que não haverá um game do Assassin´s Creed em 2016 para "reexaminar" a franquia. "Nós estamos tirando esse ano para evoluir as mecânicas do jogo e nos certificarmos de que estamos cumprindo a promessa de Assassin's Creed oferecendo experiências de jogabilidade únicas e memoráveis", disse o comunicado da produtora.

Esta é a primeira vez, desde 2009, que a Ubisoft não lança um game da série principal da franquia. Aos fãs, restam o lançamento de Assassin's Creed Chronicles Índia e Rússia para múltiplas plataformas.

Também terá o filme Assassin´s Creed, protagonizado por Michael Fassbender, que não é baseado em nenhum jogo da série. "O filme quer honrar o rico folclore de Assassin's Creed e trazer uma perspectiva nova para a contínua batalha entre Assassinos e Templários", disse a produtora.