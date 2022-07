Museu do Videogame chega a Salvador no dia 18 de julho

Salvador vai receber o Museu Itinerante do Videogame no dia 18 de julho. A exposição gratuita vai ficar no Salvador Shopping até o dia 5 de agosto, funcionando no horário do estabelecimento, das 9h às 22h. Os gamers e curiosos vão ter a chance de viajar por 43 anos de história dos games, com a possibilidade não só de ver, mas de jogar em verdadeiras relíquias como o Magnavox Odyssey, de 1972; o Fairchild Channel F, de 1976, o primeiro console a usar cartuchos de jogos; o Vectrex, de 1982, com jogos vetoriais que já vinha com monitor, e o Microvision, primeiro portátil a usar cartucho. Além, é claro, dos mais modernos como o Playstation 4 e o Xbox One.

Além dos consoles antigos, novidades de games do Playstation 4 e do Xbox One também vão rolar no museu. "A gente já vai planejar os games que vão participar da turnê em Salvador. Mas o mais interessante é que os antigos jogos fazem mais sucesso que os atuais. A pessoa vai ter a oportunidade de jogar em um Famicon de 1983, o primeiro Mario lançado, quando nem era Mario, era apenas um personagem de Donkey Kong", afirma o jornalista Cleidson Lima, criador do museu.

Além dos games, o museu ainda conta com um concurso de Cosplay, no qual os participantes devem se caracterizar com seus personagens preferidos de anime, mangá ou videogames. As inscrições serão gratuitas e poderão ser feitas a partir de 18 de julho, no próprio museu, e o participante deve levar cinco cópias impressas da imagem do personagem escolhido.

Museu criado após DR

Criado há quatro anos, em Campo Grande, esta é a primeira vez que o museu viaja pelo País. Em 2015, já passou, além da "cidade-sede", por Londrina (PR), Recife (PE) e Pelotas (RS), atraindo 1,5 milhão de visitantes. "O museu promove um encontro de gerações. Brinco que é para crianças de 3 a 50 anos. Já vi até marmanjo chorando ao jogar Atari. A gente mexe com a infância e a adolescência das pessoas", explica.

Ele criou o museu após uma DR (discussão de relação) com a esposa, a também jornalista Janaína Ivo da Silva. Em 2011, ele já tinha 80 consoles em casa, alguns até pendurados na parede. "Ela me deu um ultimato: ou eu transformava em um museu para tirar aquilo de casa ou eu iria embora junto com os videogames. Acabei mostrando quem é que manda: ela", brinca Cleidson.

Os visitantes do museu, segundo Cleidson, contribuem para a quebra de dois paradigmas: de que videogames é coisa de criança e que só os homens jogam. "Quando os videogames começaram a chegar, na década de 80, era jogo de criança porque os pais não tinham a cultura de jogar. Meu pai nunca jogou, mas eu sou pai de duas meninas e cresci com os consoles, sou um adulto que joga desde criança", afirma. E as mulheres já representam quase metade dos jogadores de videogames no mundo. "Jogos como o Just Dance [no qual o jogador imita uma coreografia] e Zelda, que traziam menos violência, fez com que o número de mulheres crescesse", explica.

Cleidson está animado com a possibilidade dos jogos de videogame deixarem de ser considerados "jogos de azar" e possuírem taxas mais altas do que armas de fogo, o que encarece o preço dos consoles e dos games. Um primeiro passo foi o Ministério da Cultura considerar o Museu Itinerante do Videogame como o primeiro do gênero, reconhecendo o aspecto cultural dos jogos. "Essa ação mostra que somos culturais e dá força para que a indústria lute para colocar os games na mesma categoria que livros, CDs e músicas. Temos grande chances de reduzir a carga tributária mostrando que game é história, cultura e arte", anima-se.