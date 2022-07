MSN começa a ser substituído pelo Skype a partir de Abril

Os internautas acostumados a se conectarem com os amigos por meio do bate papo virtual pelo MSN, ou Windows Live Messenger, terão de se adequar a uma nova ferramenta, a partir do dia 8 de abril. É que o comunicador instantâneo da Microsoft será substituído pelo Skype, ferramenta que permite, além da troca de mensagens, chamadas telefônicas via web, conforme anunciou a empresa no início do ano.

A primeira a migrar obrigatoriamente para o Skype, também da Microsoft, será a versão em inglês do MSN. Já a versão em português do Messenger para Windows, que será a última a ser alterada, só passará pela migração definitiva a partir do dia 30 de abril. A proposta é aposentar o Messenger em todos os países no primeiro trimestre de 2013.

Os usuários da China, no entanto, continuarão a utilizar o MSN, já que a migração não será realizada no país, segundo informou a Microsoft.

Atualização - Os usuários que utilizam o MSN receberão um comunicado para que façam a atualização para o Skype. Depois, é preciso apenas instalar a versão mais recente da ferramenta e se conectar com a conta da Microsoft. Automaticamente, todos os contatos do Messenger estarão disponíveis na nova versão.

Para saber mais sobre como realizar o processo de migração das contas, basta acessar o blog do Skype.

Além do chat e das chamadas com vídeo, ao fazerem a migração para o Skype, os usuários do Messenger poderão contar com novos recursos como a compatibilidade ampliada com o iPad e tablets Android e chamadas para telefones fixos e celulares.

Os internautas também poderão realizar compartilhamento de tela, chamadas com vídeo em celulares e para os amigos da rede social Facebook, além de chamadas com vídeo em grupo.

Para tirar dúvidas sobre eventuais problemas no processo de alteração, basta acessar o suporte do blog do Skype, onde uma equipe está disponível para dar esclarecimentos.