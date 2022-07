Mozilla lança smartphones com sistema Firefox

A Mozilla anunciou nesta segunda-feira, 1, os primeiros smartphones com sistema operacional Firefox OS em parceria com as fabricantes ZTE e a Alcatel. A partir de hoje, clientes da Telefonica na Espanha poderão adquirir os aparelhos ZTE Open por 69 euros (cerca de R$ 200). Entretanto, a data de lançamento e o preço do Alcatel One Touch Fire ainda não foram informados.

Não há previsão dos lançamentos no Brasil, mas os smartphones devem chegar à América Latina nos próximos meses.

Os smartphones terão câmera, serviço de mapas, e-mail e todos os itens normalmente presentes nesses dispositivos. O sistema terá integração com as redes sociais Facebook e Twitter, assim como acontece no Android e no iOS.

O ZTE Open tem 3,5 polegadas, processador Snapdragon de 1 GHz e câmera de 3.2 megapixels, além de Bluetooth e wi-fi. O aparelho da Alcatel tem especificações similares, no entanto, roda com um processador diferente, segundo o "Mashable".

A loja de aplicativos Marketplace disponibiliza aplicativos populares de previsão do tempo, como o AccuWeather, jogos da Electronic Arts, redes sociais, como o Facebook e SounCloud, além de apps personalizados oferecidos em diferentes regiões.

"Os smartphones com Firefox OS são primeiros a funcionar totalmente com tecnologias web. Também tem novos recursos para proporcionar uma experiência inigualável a qualquer outro celular", afirmou a empresa em seu blog oficial.