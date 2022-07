Mouse comandado por respiração é desenvolvido no Japão

Uma universidade do Japão desenvolveu um mouse de computador que pode ser controlado através da respiração, o que permite que pessoas com dificuldades motoras possam utilizar computadores de uma maneira mais cômoda, informou nesta sexta-feira, 1º, a agência Kyodo.

Através de um tubo, e pela a duração e intensidade do sopro, a pessoa pode controlar o cursor, além de clicar nos botões direito e esquerdo do mouse, explicou a Universidade Kinki, instituição que desenvolveu o aparelho considerado o primeiro do tipo no mundo.

Os usuários dessa tecnologia podem utilizar o teclado na tela, com o qual também estariam aptos a escrever mensagens no computador.

"O uso das redes sociais e outros serviços online, permitem que pessoas com deficiências motoras possam ampliar suas formas de comunicação e, inclusive, realizar certas atividades de trabalho", disse o professor encarregado do desenvolvimento do aparelho, Ichiro Kitayama, à agência Kyodo.

O dispositivo foi desenvolvido para pessoas com lesões na coluna vertebral, como os pacientes de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), uma doença degenerativa que afeta especialmente homens com entre 55 e 67 anos.

O preço do mouse, que a universidade espera que seja comercialmente viável dentro de dois anos, pode rondar os 50 mil ienes (cerca de US$ 508).

Os cientistas responsáveis pelo dispositivo estão negociando com vários fabricantes que estudam a viabilidade comercial do aparelho.

O professor Kitayama comentou que seu objetivo final é desenvolver um robô que possa ajudar os deficientes físicos nas necessidades da vida diária e que seja controlado, simplesmente, pela respiração.