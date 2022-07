Motorola lança o relógio inteligente Moto 360

A fabricante de telefones celulares Motorola, recentemente adquirida pelo grupo chinês Lenovo, lançou nesta sexta-feira um relógio inteligente, o Moto 360, no âmbito de uma nova estratégia com a esperança de superar a Apple.

O relógio deve começar a ser vendido nos Estados Unidos às 16h00 GMT (13h00 de Brasília), segundo um comunicado divulgado na noite de quinta-feira.

O relógio Moto 360, que utiliza a plataforma operacional Android do Google Wear para tecnologia portátil, será vendido a partir de 249,99 dólares para os clientes americanos e poderá ser adquirido nas lojas on-line do Google Play ou nas lojas da empresa Best Buy.

Este dispositivo Android do Google Wear parece uma pulseira de relógio clássico, com uma tela redonda com uma seleção de diferentes telas, assim como com mostradores tradicionais com agulhas.

Mas também permite receber notificações (alertas meteorológicos, situação do tráfego, atrasos nos voos, etc), enviar SMS ou supervisionar a atividade física ou a frequência cardíaca com um podômetro e um monitor cardíaco integrado. Também responde a comandos de voz e se sincroniza com um telefone Android.

A Motorola promete versões com uma pulseira de metal "no mais tardar neste outono" (do hemisfério norte) por 299,99 dólares.

A empresa também divulgou versões melhoradas de seu carro-chefe, o smartphone Moto X, e do aparelho mais simples Moto G.