Mostra em shopping traz história do videogame

Está em cartaz, no Salvador Shopping, até o próximo dia 5 de agosto, a exposição Museu do Videogame Itinerante, que traz a história de décadas desde a criação do primeiro console de jogos eletrônicos. Os gamers e curiosos vão ter a chance de viajar por 43 anos de história dos games, com a possibilidade não só de ver, mas de jogar em verdadeiras relíquias como o Magnavox Odyssey, de 1972; o Fairchild Channel F, de 1976, o primeiro console a usar cartuchos de jogos; o Vectrex, de 1982, com jogos vetoriais que já vinha com monitor, e o Microvision, primeiro portátil a usar cartucho. Além, é claro, dos mais modernos como o Playstation 4 e o Xbox One. Além dos consoles antigos, novidades de games do Playstation 4 e do Xbox One também vão rolar no museu.

Premiada pelo Ministério da Cultura como o museu mais criativo de 2014, a mostra exibe um acervo de parelhos fabricados há 40 anos até os mais modernos, que fazem parte da coleção pessoal do curador da exposição, Cleidson Lima. "Pela primeira vez, o Ministério reconheceu que game também é cultura", comemorou ele, que passou a expor os consoles por pressão da mulher. "Um dia ela chegou em casa e disse: 'ou você faz disso um negócio, ou vai tudo pra rua junto contigo", sorriu.