Microsoft revela primeiro smartphone Lumia sem marca Nokia

A Microsoft disse que lançará o smartphone Lumia 535 este mês com um preço acessível em seus principais mercados, abandonando o nome Nokia para o aparelho alguns meses depois de ter comprado a divisão de celulares da empresa finlandesa.

Carregado com o mais recente sistema operacional da companhia, o Windows Phone 8.1, o Lumia 535 e o Lumia 535 dual SIM serão vendidos por cerca de 110 euros (cerca de 137 dólares) antes de impostos e subsídios, disse a Microsoft em um comunicado.

O telefone contará com uma câmera frontal grande angular de 5 megapixels e uma tela QHD de 5 polegadas, disse a empresa.

Os smartphones com sistema do Windows, compostos em sua maior parte pelos Lumias, responderam por apenas 2,7 por cento do mercado global de smartphones no segundo trimestre, uma queda ante os 3,8 por cento um ano antes, segundo a empresa de pesquisa Strategy Analytics.

A Microsoft concluiu em abril seu negócio para comprar por 7,2 bilhões de dólares a divisão de celulares da Nokia. A Nokia segue como uma companhia de redes, mapeamento e tecnologia de licenciamento. Ela detém e gere a marca Nokia e a licencia apenas para a Microsoft.

A Microsoft havia dito no passado que planejava licenciar a marca Nokia para seus telefones celulares de baixo custo por 10 anos, usando o nome em seus smartphones apenas por um tempo "limitado", sem especificar esse prazo.