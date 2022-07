Microsoft reduz países onde lançará Xbox One em novembro

A gigante da tecnologia americana Microsoft anunciou nesta quarta-feira que seu novo console, o Xbox One, será lançado em novembro em menos países que o esperado.

"Anunciamos que o Xbox One estaria disponível em 21 mercados de todo o mundo. Era um objetivo ambicioso", indicou a empresa em uma mensagem divulgada no blog oficial do Xbox.

"Para satisfazer a demanda, o número de mercados que receberão o Xbox em 13 de novembro foi ajustado: Austrália, Áustria, Brasil, Canadá, França, Alemanha, Irlanda, Itália, México, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos e Nova Zelândia", acrescentou.

O dispositivo será lançado "o quanto antes, em 2014," em Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Holanda, Noruega, Rússia, Suécia e Suíça, acrescentou.

O console Xbox One é o sucessor do Xbox 360, que vendeu 77 milhões de aparelhos desde o final de 2005.

A Microsoft apresentou o console oficialmente em maio, indicando naquele momento a sua intenção de lançar o aparelho como uma plataforma essencial de entretenimento em casa, para videogames e também para outras atividades.

O Xbox permite, por exemplo, zapear ao mesmo tempo entre um jogo, um programa de televisão ou a internet. A Microsoft também integrou no console o seu sistema Skype de chamadas de vídeo pela internet.

A Microsoft não é a única que está renovando sua gama de consoles. A sua rival japonesa Sony já anunciou o lançamento do PlayStation 4 no final deste ano, e a terceira maior fabricante de consoles, a Nintendo do Japão, lançou seu Wii U no ano passado.