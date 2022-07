Microsoft oferece Word e Powerpoint grátis para celulares

A Microsoft anunciou nesta quinta-feira que disponibilizará para smartphones e tablets uma versão mais leve de seu produto estrela Office, que reúne o programa de edição de texto Word, as planilhas de cálculo Excel e as apresentações em PowerPoint.

Usuários de iPad e de outros dispositivos da Apple, assim como tablets com sistema Android, poderão usar esses aplicativos para armazenar seus documentos sem necessidade de assinatura, anunciou a Microsoft.

"Hoje estamos dando o próximo grande passo para levar o Office para todo o mundo, em cada dispositivo", afirmou o vice-presidente da Microsoft, John Case, em um comunicado.

"Então, a partir de hoje, as pessoas poderão criar e editar conteúdos de Office em iPhones, iPads e, em breve, em tablets Android com aplicativos Office, mas sem assinar o Office 365", acrescentou.

Colocar o Office à disposição de aparelhos de sua concorrente Apple foi uma das primeiras grandes decisões do novo diretor da Microsoft, Satya Nadella, que lançou no final de março um aplicativo Office para iPad.

Case ressaltou que os usuários "se beneficiarão da experiência completa do Office, através de dispositivos com capacidades avançadas de edição e de colaboração", além de outras vantagens, como o armazenamento de dados na nuvem e a integração com a Dropbox.

Segundo a Microsoft, sua versão Office para iPad foi baixada 40 milhões de vezes, e uma nova versão será lançada esta semana.

O gigante de informática tem cerca de 1 bilhão de clientes no mundo todo que usam o Office de alguma forma. A versão para iPad e iPhone está disponível em 29 idiomas e em 136 países.