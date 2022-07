Microsoft lançará mais séries baseadas em games do Xbox One

A Microsoft seguirá sua colaboração com Steven Spielberg com mais projetos de televisão com o objetivo de posicionar seu novo console de jogos Xbox como um polo de entretenimento em casa.

A empresa norte-americana e suas rivais Sony e Nintendo ampliaram o escopo dos consoles de games ao dar aos usuários a possibilidade de jogar enquanto assistem à televisão, ouvem música ou se comunicam via videoconferência.

O console da Microsoft Xbox One, lançado em maio, será lançado juntamente à série de TV produzida por Spielberg baseada na série de jogos Halo.

"Estamos muito perto" de anunciar projetos semelhantes antes do fim do ano, disse o vice-presidente da Microsoft Studios, Phil Spencer, em entrevista em Tóquio nesta quarta-feira.

Também haverá conteúdo exclusivo de televisão no Xbox não relacionado a games, "mas acredito que haverá um certo nível de interatividade com o que fazemos".

Spencer chamou os novos projetos de televisão como "projetos Nancy", em referência à ex-presidente da CBS Television Studios Nancy Tellem, contratada pela Microsoft um ano atrás como chefe do departamento de entretenimento e mídia digital.

A incursão da Microsoft na televisão poderá levar outros desenvolvedores de games a oferecer conteúdo semelhante, disse Spencer, que participará do Tokio Game Show no início de quinta-feira.

O Xbox One substitui o Xbox 360 lançado oito anos atrás e será vendido nos Estados Unidos e 12 outros países em novembro por 499 dólares. Irá concorrer com o Playstation 4 da Sony, que por 100 dólares a menos será vendido uma semana antes nos EUA e uma semana depois na Europa. A Nintendo lançou seu último modelo, o Wii U, no ano passado.