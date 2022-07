Microsoft lança Windows 10, mas atualização pode levar meses

A Microsoft lançou seu muito aguardado Windows 10 à meia-noite nesta quarta-feira, 29. Entretanto, o novo sistema operacional pode demorar "semanas ou até meses" para ficar disponível a todos os usuários, conforme informou a empresa.

O Windows 10, que vem quase três anos após o lançamento do último sistema operacional da companhia, está disponível como atualização gratuita em 190 países para usuários que têm sistemas operacionais Windows 7, Windows 8.1 e Windows Phone 8.1, desde que feita em até um ano. No Brasil, o lançamento será oficializado às 19h30 (horário de Brasília).

O novo sistema foi projetado para funcionar em laptops, desktops e smartphones e faz parte da investida do presidente-executivo, Satya Nadella, para reconquistar terreno perdido na arena de tablets e dispositivos móveis.

Terão prioridade no acesso ao Windows 10 as 5 milhões de pessoas que testaram as versões beta do sistema, além dos compradores de computadores novos. Em seguida, ele será liberado aos consumidores que fizeram reserva da atualização em seus PCs.

Na semana passada, a vice-presidente financeira, Amy Hood, disse que a companhia está buscando gerar receita através da integração de recursos de pesquisa e jogos na interface do Windows 10.