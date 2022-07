Microsoft lança versão maior do tablet Surface Pro

A Microsoft divulgou nesta terça-feira, 20, uma versão maior e também mais leve do tablet Surface Pro, conforme intensifica os esforços para ter um impacto no mercado de computação móvel, e para combater a popularidade do iPad e do laptop MacBook Air, da Apple.

Em uma apresentação em Nova York, o novo presidente-executivo Satya Nadella deixou claro que a Microsoft, que recentemente comprou o negócio de dispositivos móveis da Nokia, está completamente engajada em fabricar seus próprios dispositivos, apesar de uma falta de sucesso para seus telefones e tablets até agora.

"Não estamos fazendo hardware só por fazer", disse Nadella no evento. "Queremos construir experiências que juntem todas as capacidades de nossa companhia".

A Microsoft, que está se reformulando como uma companhia de "dispositivos e serviços", não conseguiu muitos avanços no lado de dispositivos exceto por seu videogame Xbox.

O Surface, lançado em outubro de 2012 e renovado no ano passado, tem cerca de 2 por cento do mercado de tablets, não conseguindo tirar mercado do iPad da Apple. A Microsoft tem apenas 3 por cento de participação no mercado mundial de smartphones, principalmente por meio da Nokia.

A Microsoft espera que o novo Surface Pro 3, que executa o sistema operacional Windows completo, será o dispositivo procurado por consumidores e empresas quando substituírem seus laptops.