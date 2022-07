Microsoft lança promoção na Xbox Live Brasil

A Microsoft lançou nesta quarta-feira, 7, a promoção Winter of Arcade. A partir de agora, a empresa vai disponibilizar, sempre às quartas, um jogo inédito e exclusivo para o Xbox. O primeiro jogo a ser lançado é Brother: A Tale of Two Sons.

No game, desenvolvido pelo estúdio 505 Games - o jogador pode controlar os dois irmãos protagonistas ao mesmo tempo por meio dos botões direcionais analógicos, enquanto participa de batalhas de contos de fadas, resolve quebra-cabeças e explora os diversos mapas e cenários. A missão deles é encontrar a Água da Vida e salvar o pai, que está doente. O jogo está disponível por 1.200 Microsoft Points.

Ainda neste mês serão lançados o RPG Charlie Murder, da Microsoft Studios, no dia 14, já no dia 21 será a vez de Flashback, game da Ubisoft que foi remodelado, e, por fim, TMNT: Out of Shadows, que traz as Tartarugas Ninjas de volta ao console no dia 28 de agosto.

Confira abaixo o trailer de Brother: A Tale of Two Sons: