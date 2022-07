Microsoft lança acessório que carrega aparelhos sem fio

A Microsoft lançou o DC-50, o primeiro carregador modelo portátil com wireless charging. O DC-50 possui compatibilidade com qualquer aparelho que possua o padrão Qi para carregamento. A linha Lumia, por exemplo, conta com smartphones que possuem a placa de carregamento wireless integrada (Lumia 930, Lumia 1520, Lumia 920), enquanto outros modelos podem usar capinhas com a tecnologia embutida como é o caso do Lumia 1020, Lumia 925, Lumia 735 e Lumia 720.

O novo carregador também possui indicadores de LED para mostrar os níveis de bateria e tecnologia de carregamento rápido que oferece até 80% de carga em até duas horas. Como o carregador é completamente sem fios, isso significa que ele terá que ser carregado em algum momento e pode ser feito de duas formas: por meio da porta micro-USB como um aparelho ou via outro carregador wireless charging.

O produto está disponível nas cores amarela, branca, azul e vermelha por R$ 229.