Microsoft divulga lista de games de lançamento do Xbox One

A Microsoft divulgou nesta terça-feira, 20, durante a Gamescon, a lista de jogos que vão chegar junto com o lançamento do Xbox One, em novembro. A lista tem jogos de séries clássicas como Fifa 14 e Call of Duty: Ghosts, até inéditos como Ryse: Son of Rome.



Confira abaixo a lista:



Assassin's Creed IV Black Flag (Ubisoft, Ubisoft)

Battlefield 4 (DICE, Electronic Arts)

Call of Duty: Ghosts (Infinity Ward, Activision)

Crimson Dragon (Grounding/Land Ho!, Microsoft Studios) * - Exclusivo

Dead Rising 3 (Capcom Vancouver, Microsoft)* - Exclusivo

FIFA 14 (EA Sports, Electronic Arts)

Fighter Within (AMA Ltd., Ubisoft)

Forza Motorsport 5 (Turn 10 Studios, Microsoft Studios)

Just Dance 2014 (Ubisoft Paris, Ubisoft)

Killer Instinct (Double Helix, Microsoft Studios)* - Exclusivo

LEGO Marvel Super Heroes (TT Games, Warner Bros. Interactive)

Lococycle (Twisted Pixel, Microsoft Studios)

Madden NFL 25 (EA Sports, Electronic Arts)

NBA 2K14 (Visual Concepts, 2K Sports)

NBA LIVE 14 (EA Sports, Electronic Arts)

Need for Speed: Rivals (Ghost Games, Electronic Arts)

Peggle 2 (Popcap, Electronic Arts)

Powerstar Golf (Zoe Mode, Microsoft Studios)

Ryse: Son of Rome (Crytek, Microsoft Studios)* - Exclusivo

Skylanders: Swap Force (Vicarious Visions, Activision)

Watch Dogs (Ubisoft Montreal, Ubisoft)

Zoo Tycoon (Frontier Developments Ltd., Microsoft Studios)* - Exclusivo

Zumba Fitness: World Party (Zoë Mode, Majesco Entertainment)

O Xbox One vai custar R$ 2.199 no Brasil e já está em pre-venda.