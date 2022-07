Microsoft divulga games Xbox Live para Windows 8

A Microsoft vai lançar games do Xbox para o Windows 8, que possui o serviço Xbox Live. Muitos jogos estarão disponíveis a partir de 26 de outubro, com nova temporada de lançamentos a partir do fim do ano. Este crescente portfólio abrange diversos gêneros e oferece uma combinação inovadora de diversão com títulos que poderão ser jogados em qualquer PC, laptop ou tablet com Windows 8.

Será fácil encontrar jogos de Xbox pré-instalados no aplicativo Windows 8 Xbox Games e na Windows 8 Store. Todos os jogos Xbox para Windows 8 terão "Conquistas do Xbox", e muitos também irão usufruir de outras funcionalidades do Xbox, incluindo tabelas de classificação, modos multiplayer, se conectar com amigos e muito mais.

Confira os primeiros jgos do Xbox Live para Windows 8

1. 4 Elements II Special Edition

2. A World of Keflings

3. Adera: Episode 1

4. Adera: Episode 2

5. Adera: Episode 3

6. Angry Birds

7. Angry Birds Space

8. Big Buck Hunter Pro

9. BlazBlue Calamity Trigger

10. Collateral Damage

11. Crash Course GO

12. Cut the Rope

13. Disney Fairies

14. Dragon's Lair

15. Field & Stream Fishing

16. Fruit Ninja

17. Gravity Guy

18. Gunstringer: Dead Man Running

19. Hydro Thunder Hurricane

20. IloMilo

21. iStunt 2

22. Jetpack Joyride

23. Kinectimals Unleashed

24. Microsoft Mahjong

25. Microsoft Minesweeper

26. Microsoft Solitaire Collection

27. Monster Island

28. PAC-MAN Championship Edition DX

29. Pinball FX 2

30. Reckless Racing Ultimate

31. Rocket Riot 3D

32. Shark Dash

33. Shuffle Party

34. Skulls of the Shogun

35. Taptiles

36. Team Crossword

37. The Harvest HD

38. Toy Soldiers Cold War

39. Wordament

40. Zombies!!!