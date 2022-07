Microsoft apresenta Xbox One com integração com a televisão

A Microsoft apresentou, nesta terça-feira, 21, o Xbox One, console da próxima geração que chega para disputar mercado com o Playstation 4, da Sony. "Focamos em criar tudo em um sistema. Acreditamos que podemos envolver tudo o que vocês amam em uma coisa só", afirmou Don Mattrick, presidente da área de entretenimento e negócios da Microsoft.

A integração com a televisão foi o que chamou mais a atenção. Rapidamente é possível alterar do videogame para a televisão comum apenas com o comando de voz. A data exata de lançamento não foi revelada, apenas que o Xbox One chegará às lojas ainda este ano. Don Mattrick prometeu outras novidades na conferência da Microsoft na E3 2013, em junho.

O console foi apresentado durante o evento, se assemelha a uma caixa preta e já vem com o Kinect. O Xbox One possui leitor de Blu-Ray e o controle teve poucas alterações, a mais visível foi no botão direcional. Com o kinect, é possível reduzir o vídeo gestualmente. O videogame será integrado com o Skype, também da Microsoft. Isso torna possível conversar com os amigos enquanto se assiste aos vídeos.

Como é comum atualmente, todo o conteúdo poderá ficar guardado em nuvem. São mais de 300 mil servidores espalhados pelo mundo para poder suportar todos os conteúdos.

Para jogar os games, será necessário instalar o jogo todo no Xbox One, sem a necessidade de usar o disco físico para rodar. Porém, se for vender o blu-ray, o novo usuário terá que pagar uma taxa para utilizar o game. Já o principal temor, de ter que estar sempre online para jogar, a Microsoft disse que vai depender das produtoras dos games, que poderão usar o recurso da nuvem para processar os jogos.

Os games do Xbox 360, tanto os físicos quanto os da Xbox Live, não serão compatíveis com o Xbox One.

Games - A EA Sports apresentou quatro jogos para o Xbox One: FIFA 14, Madden 25, NBA Live 14 e UFC. Atletas, como Messi, falaram sobre o processo de captura de movimentos para os games. A nova engine, EA Ignite, promete quatro vezes mais cálculos por segundo, melhorando a inteligência artificial dos games da EA Sports.

Detalhes do jogo multiplataforma Call of Duty: Ghosts foram revelados. A história do jogo será escrita por Stephen Gaghan, vencedor do Oscar por Traffic e que também escreveu Siryana. A movimentação dos soldados estará melhorada em relação ao último jogo da série criada pela Infinity Ward, Call of Dutty: Modern Warfare 3. Um novo trailer foi mostrado na conferência.

Exclusivos - A Microsoft Studios apresentou o game Forza Motorsport 5 exclusivo para o Xbox One. Também foi apresentado o trailer de Quantum Break, próximo jogo da Remedy (responsável por Max Payne e Alan Wake). Foram prometidos 15 jogos exclusivos para o console no primeiro ano de lançamento.

Entretenimento - Nancy Tellem, do Xbox Entertainment Studios apresentou a série baseada no game Halo, criação da 343 Studios em parceria com o cineasta Steven Spielberg. Ainda não há data de estreia dessa série.

A Microsoft também terá conteúdo de TV interativo exclusivo para os jogos da NFL no Xbox One.