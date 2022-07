Microsoft apresenta Office para iPad

A Microsoft apresentou nesta quinta-feira, 27, sua popular ferramenta de produtividade Office para iPad em um evento realizado em San Francisco (EUA), o qual marcou a estreia midiática de seu novo CEO Satya Nadella.

A companhia tecnológica anunciou que o aplicativo, que já se encontra disponível aos usuários, inclui o processador de textos Word, a tábua de cálculo Excel e o software para apresentações PowerPoint.

Office para iPad será oferecido de forma gratuita para todos os usuários do tablet da Apple, embora a ferramenta esteja limitada a modo de leitura e apresentações.

Para criar e editar documentos no Office para iPad será necessário ter uma subscrição ativa na Office 365, a plataforma do Office na nuvem.

Os documentos do Office para iPad são arquivados automaticamente no serviço de nuvem Microsoft OneDrive e, por isso, são acessíveis de qualquer dispositivo com acesso a internet.