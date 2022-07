Microsoft apresenta novos tablets Surface

A Microsoft apresentou nesta segunda-feira, 23, a nova geração dos tablets Surface, o Surface 2 e o Surface Pro 2, em uma tentativa de aumentar seu espaço neste concorrido mercado após o fracasso em seu lançamento no ano passado.

O Surface 2 e o Surface Pro 2 apresentam "atualizações importantes, incluindo maior potência de processamento e duração da bateria", indicou a Microsoft em um comunicado ao apresentar os dispositivos em um evento em Nova York.

As mudanças representam "a mudança que necessitamos", segundo Panos Panay, vice-presidente do Surface na Microsoft. "Este é o tablet mais produtivo que já fizemos. Ele apresenta o poder de um PC de verdade no formato de um tablet", explicou.

Esta é a segunda tentativa da Microsoft de fazer frente à oferta crescente de tablets, após o fracasso do lançamento no ano passado de seu tablet Surface em um mercado dominado pelo iPad da Apple e por vários dispositivos equipados com o sistema operacional Android, do Google.

Os aparelhos chegam ao mercado com o Windows 8.1, atualização do sistema operacional da empresa, com o popular programa Outlook e 100.000 aplicativos, bastante acima dos 10.000 da versão anterior.

O Surface 2 será vendido a partir de US$ 449 nos Estados Unidos, enquanto o Surface Pro 2 sairá à venda a partir de US$ 899.