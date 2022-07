Microsoft anuncia novos emojis com dedo em riste e cor cinza

Quem gosta de se comunicar usando ícones terá um "dicionário" mais vasto. Isso porque o Windows 10 promete disponibilizar novos emojis no seu sistema operacional. Entre as novidades está a imagem de uma mão com o dedo do meio em riste e a saudação vulcana em referência ao filme "Jornada nas Estrelas".

A Microsoft também vai mudar a cor de pele padrão dos seus emojis, que passa a ser cinza, ao invés, de amarelo. Outros ícones também serão atualizados.

Os emojis são registrados pela organização internacional, a Unicode. As empresas não podem lançar os ícones sem autorização, mas pode dar uma interpretação diferente para os emojis registrados. Portanto, uma carinha sorrindo é diferente no Android, Windows e iPhone.

O lançamento dos novos ícones está previsto para o meio do ano.