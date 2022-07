Microsoft alerta que Windows também é vulnerável ao "Freak"

Centenas de milhões de usuários do Windows PC estão vulneráveis ​​a ataques que exploram a recente descoberta vulnerabilidade de segurança conhecida como "Freak", que inicialmente se acreditava só ameaçar dispositivos móveis e computadores Mac, advertiu a Microsoft.

Notícias vieram à tona na terça-feira, quando um grupo de nove especialistas em segurança revelou que a tecnologia de criptografia de Internet poderia tornar os dispositivos que executam sistemas operacionais iOs e Mac, da Apple, e Android, do Google vulneráveis ​​a ataques cibernéticos.

A Microsoft lançou um alerta de segurança na quinta-feira, avisando os clientes de que seus PCs também podem ser afetados pela vulnerabilidade "Freak".

A vulnerabilidade pode permitir ataques a PCs que se conectam com servidores da Web configurados para usar a tecnologia de criptografia intencionalmente enfraquecida para cumprir os regulamentos do governo dos Estados Unidos que proíbem as exportações de criptografia mais forte.

Se os hackers forem bem sucedidos, poderiam espionar comunicações, bem como infectar PCs com software malicioso, disseram na terça-feira pesquisadores que descobriram a ameaça.

O jornal Washington Post disse na terça-feira que os sites whitehouse.gov e fbi.gov estavam entre os locais vulneráveis, mas que o governo havia tomado providências para garantir sua segurança.

A Microsoft aconselhou os administradores de sistema a empregar uma solução alternativa para desabilitar as configurações em servidores Windows que permitem o uso da criptografia fraca. Disse que estava investigando a ameaça e que ainda não tinha desenvolvido uma atualização de segurança que protege automaticamente os usuários de Windows PC.