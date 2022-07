Michael Jackson The Experience ganha versão para iPhone

A Ubisoft anuncinou nesta segunda-feira, 13, o lançamento da versão para iPhone do game Michael Jackson The Experience. Apertando alguns comandos no aparelho, os jogadores controlam o avatar de Michael Jackson desenhando os movimentos das coreografias de grandes sucessos do rei do pop, como "Beat it", "Smooth Criminal", "Speed Demon" e "Blood On The Dance Floor".

A set list de Michael Jackson The Experience para iPhone inclui mais dez músicas que podem ser adquiridas separadamente, entre elas duas faixas exclusivas da versão para iPhone: "Leave Me Alone" e "Don't Stop 'Til You Get Enough".

Confira abaixo a lista completa das músicas presentes no jogo e as que podem ser adquiridas separadamente na iTunes.



Inclusas:

- The Way You Make Me Feel

- Smooth Criminal

- Speed Demon

- Blood on the Dance Floor



Extras (podem ser adquiridas por US$0,99 cada):



- Billie Jean

- The Way You Make Me Feel

- Bad

- Black or White

- Remember The Time

- Don't Stop Til You Get Enough

- Ghosts

- Leave Me Alone

- Hollywood Tonight

- Outfit