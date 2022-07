Messi, Bale e El Shaarawy estrelam comercial do Fifa 14

A EA Sports não economizou na gravação do comercial em live action de Fifa 14. Os jogadores Messi, Bale e El Shaarawy participam do vídeo publicitário. Assista abaixo:

Fifa 14 chega ao País no dia 24 de setembro com narração de Thiago Leifert e comentários de Caio, da Rede Globo. O jogo estará disponível para Xbox 360, Xbox One, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii, Android, iOS, PSP, PlayStation Vita, Nintendo 3DS e PC.