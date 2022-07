Messenger também terá opção de apagar mensagem enviada

Assim como o whats'app, o Facebook vai adicionar o recurso "unsend" nos próximos meses em conversas do Messenger. Ou seja, os usuários também poderão apagar as mensagens já enviadas.

Apesar da confirmação do Facebook, ainda não foram divulgados mais detalhes sobre como o recurso vai funcionar. "Nós discutimos sobre esse recurso várias vezes", comentou um porta-voz do Facebook ao The Verge. "Nós expandiremos a capacidade de deletar mensagens. Isso pode demorar algum tempo ainda. Enquanto isso não está totalmente finalizado, não vamos mais deletar mensagens de nossos executivos. Deveríamos ter feito isso antes e pedimos desculpas", explicou.

A fala do porta-voz faz referência ao caso divulgado nesta quinta, 5, noticiado pelo site TechCrunch, de que o Facebook teria apagado mensagens enviadas por Zuckerberg e outros executivos da companhia da caixa de entrada de alguns usuários. A empresa assumiu ter feito isso por “segurança corporativa” e o ato foi criticado como uma potencial quebra de confiança, sobretudo num momento em que o Facebook enfrenta uma crise após o escândalo de manipulação de dados da Cambridge Analytica.