Menina de 10 anos faz sucesso na web com canal de vídeos

Cada vez mais a internet torna pessoas comuns celebridades. Esse é o caso de Júlia Silva, de 10 anos, que ficou famosa ao postar vídeos no Youtube. A menina conquistou o público infantil ao falar sobre brinquedos e sua vida.

O canal de vídeo começou depois que o pai da menina foi morar na França. Como Júlia sentia falta dele, ela começou a fazer vídeos para mostrar sua rotina para o pai. Mas as produções caíram no gosto do público, que começou a interagir com a menina.

Hoje ela participa de eventos, dar autógrafos e tem uma coleção de fãs, além de ter cerca de 500 mil seguidores.