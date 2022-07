"Manifestação" foi o termo mais comentado no Facebook Brasil

O termo "Manifestação" foi o mais comentadado por usuários brasileiros do Facebook em 2013, segundo a rede social, que divulgou os números de assuntos brasileiros nesta segunda-feira, 9. Confira a lista dos dez termos mais comentados:

1º Manifestação

2º Carnaval

3º Neymar

4º Rock in Rio

5º Papa Francisco

6º Mensalão

7º Copa das Confederações

8º Maracanã

9º Vem pra rua (ou #vemprarua)

10º Boate Kiss

O Facebook também divulgou lista de locais onde os usuários mais fizeram check-in (que indica lugares visitados pelos usuários). O Parque do Ibirapuera, em São Paulo, liderou a lista, seguido por Copacabana e Estádio do Pacaembu. São Paulo e Rio de Janeiro dominaram os locais. Veja a lista abaixo:

1º Parque do Ibirapuera (São Paulo)

2º Copacabana (Rio de Janeiro)

3º Estádio do Pacaembu (São Paulo)

4º Mercado Municipal (São Paulo)

5º Avenida Paulista (São Paulo)

6º Parque Vila Lobos (São Paulo)

7º Balneário Camboriú (Santa Catarina)

8º Gramado (Rio Grande do Sul)

9º Riviera de São Lourenço (São Paulo)

10º Cidade do Rock (onde ocorreu o Rock in Rio 2013)