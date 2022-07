Maioria dos aeroportos terá aplicativos móveis até 2015

Um total de 88% dos aeroportos em todo o mundo investirá na criação de aplicativos móveis para informar passageiros do status do voo e o tempo de espera até 2015. As informações são do site Baguete.

Os dados são da 9ª Pesquisa Anual da SITA - líder mundial em comunicação e soluções de TI para transporte aéreo -, realizada em parceria com a Airports Council International (ACI) e a revista Airline Business.

De acordo com o levantamento, o passageiro é o item número um dentre os investimentos de TI para a maioria dos aeroportos (59%). Metade dos aeroportos entende que a geolocalização é uma das principais prioridades para reduzir o congestionamento de passageiros.

Apenas 10% dos aeroportos fornecem esse tipo de serviço hoje, mas já é certo que esse número aumente para 70% até 2015.

Os resultados da pesquisa foram baseados nas respostas de 91 operadores aeroportuários, representando a visão de 173 aeroportos mundiais que gerenciam 2,3 bilhões de passageiros por ano.