Mafia III terá protagonista negro e chega em 2016

Lincoln Clay, um soldado negro veterano da Guerra do Vietnã, é o protagonista de Mafia III, jogo que será lançado em 2016 para PlayStation 4, Xbox One e PC. A 2K Games revelou nesta quarta-feira, 5, detalhes sobre o jogo, que deixará de focar na máfia italiana para falar sobre as gangues de rua de Nova Orleans.

O jogo se passa nos anos 60 e mostrará o racismo que existia na época. Segundo a 2K Games, o jogo terá muita ação e as missões deverão ser feitas com cuidado para que o protagonista não seja muito atingido. O game ainda não tem uma data de lançamento.