Mac Pro vermelho vai custar até 60 mil dólares

O novo Mac Pro vai ser lançado no final do ano e tem forma arredondada e é preto. Mas não é isso aque está chamando a atenção de revistas e sites especializados na plataforma da Apple. Isso porque o vice presidente sênior de design da Apple, Jony Ive, está se unindo num projeto recente com o designer Marc Newson para leiloar um único Mac Pro vermelho para uma instituição de caridade.

A Apple não deixou claro o que haverá de diferente no interior do modelo, mas o preço a ser pago no leilão, na Sotheby, deve ficar entre 40 mil e 60 mil dólares. Ive e Newson trabalharam numa gama de produtos para o leilão, incluindo um par de fones rosa dourados. O leilão, organizado em conjunto com Bono Vox, do U2, vai beneficiar pesquisas sobre Aids, tuberculose e malária.