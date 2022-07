Lojas on-line da Apple saem do ar

As lojas on-line da Apple para a venda de produtos e aplicativos ficaram fora do ar nesta quarta-feira, 11, pelo menos seis horas, afetando consumidores de todo o mundo.

A página da gigante da tecnologia mostrava a App Store, o iTunes, o iBooks Store e o Mac App Store fora do ar desde às 09h GMT (06h de Brasília).

Interrupções similares foram registradas nos serviços on-line da Apple no Reino Unido e na França. O "The Next Web", um site internacional de notícias sobre tecnologia, informou sobre relatos de interrupções em mais de 40 países.

Usuários brasileiros também notificaram pelas redes sociais ter tido problemas no acesso, mas, às 16h (horário de Brasília), os serviços estavam funcionando normalmente.

Os serviços de e-mail e iCloud também foram afetados, mas aparentemente voltaram a funcionar após quatro horas. Já o FaceTime, as mensagens e o Apple TV aparentemente não tiveram problemas.

A interrupção impediu que usuários de iPhones e iPads fizessem o download de músicas ou instalassem e atualizassem aplicativos em seus aparelhos.

A Apple não fez nenhum comentário sobre o ocorrido até o momento.

A notícia chega dois dias após a empresa anunciar os detalhes de seu relógio inteligente, que começará a ser vendido no dia 24 de abril.