Lojas oferecem coquetel para a estreia do iPhone 5

Contagem regressiva para os aficcionados por tecnologia: será lançado a partir da meia-noite desta quinta-feira, 13, no País a mais nova versão do smartphone da Apple, o iPhone 5. Em Salvador, lojas de três operadoras de telefonia montaram um esquema especial de funcionamento para receber os clientes que optarem por adquirir o aparelho nas primeiras horas do dia.

No Salvador Shopping, as lojas da Vivo, TIM e Claro permanecerão abertas das 22h de hoje até 1h30 de sexta-feira. No Iguatemi, apenas a loja da Claro disponibilizará a venda do aparelho também às 22h. A venda só começará às 23h59. Em todas as lojas está programado um coquetel para receber os clientes.

A TIM vai realizar eventos de lançamento em nove lojas no País, que contarão com sorteio do smartphone para clientes que se cadastraram antecipadamente no site da operadora. Os preços da TIM serão R$ 2.399 com 16 GB de capacidade, R$ 2.699 com 32 GB e R$ 2.999 com 64 GB.

A empresa venderá somente aparelhos desbloqueados e sem contrato de fidelização. Além disso, a operadora irá oferecer, em parceria com a seguradora Assurant, um seguro contra roubo e furto do aparelho. Este serviço vai custar R$ 18,49 mensais.

A Claro terá 26 lojas em 19 cidades funcionando de madrugada. No site da empresa, nove mil pessoas já se cadastraram em seu site para a compra do iPhone 5. A operadora não divulgou os preços do smartphone.

Mundo - O iPhone 5 já está disponível em 47 países, incluindo EUA, Austrália, Canadá, França, Alemanha, Japão e Reino Unido. Junto com o Brasil, em 14 de dezembro, o aparelho chegará nos seguintes países: Albânia, Antígua e Barbuda, Armênia, Bahamas, Bahrain, Bolívia, Chile, China, Costa Rica, Chipre, Equador, Granada, Indonésia, Israel, Jamaica, Jordânia, Kuwait, Macedônia, Malásia, Moldávia, Montenegro, Panamá, Paraguai, Filipinas, Qatar, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Taiwan, Turquia, Emirados Árabes Unidos e Venezuela.

Anunciado pela Apple em setembro deste ano, o iPhone5 chegou com uma tela de quatro polegadas - maior do que seu antecessor -, processador A6 dual-core, mais fino e mais leve. O novo smartphone também tem um conector menor, conhecido como Lightning, e suporte à conexão 4G LTE.

Dentre as novidades, o iPhone 5 conta com um novo chip, o Nano-SIM, já vendido pelas operadoras brasileiras. Junto com o aparelho, o cliente receberá os novos fones de ouvido Earpods, mais confortáveis. A Apple também garante mais qualidade no novo sistema de som.