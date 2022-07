Loja virtual da Sony começa pré-venda do game The Last of Us

O game The Last of Us já está em pré-venda na Sony Store do Brasil. Custando R$ 149, um preço razoável para um lançamento, game mostra as aventuras de Joel e Ellie (interpretada pela atriz Ellen Page) para sobreviverem em um mundo onde a população humana foi dizimada por uma praga. Os poucos sobreviventes terão que lutar por comida e armas. O jogo tem tudo para arrebatar os principais prêmios de melhor game no final do ano.

Quem comprar The Last of Us na pré-venda vai ter direito ao conteúdo exclusivo abaixo:

- Bônus XP para o modo multiplayer;

- "Melee Booster", para os golpes físicos ficarem mais fortes;

- Moedas extras do jogo;

- Itens customizados para o modo Multiplayer;

- Skins de Joel e Ellie (Disponível depois que o modo single player for finalizado)

The Last of Us é exclusivo para PS e será lançado no País em 14 de junho com legendas e dublagem em português.

Confira abaixo o trailer dublado em português