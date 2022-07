Livraria Cultura lança 2 novos leitores digitais Kobo

Livraria Cultura lançou nesta terça-feira dois novos modelos de leitores digitais (e-readers) da família Kobo --Mini e Glo--, que estarão disponíveis para venda a partir de 22 de janeiro.

Com 134 gramas, o Kobo Mini tem tela de 5 polegadas e as mesmas funcionalidades do Kobo Touch, lançado em dezembro. O dispositivo será vendido por 289 reais. Já o Kobo Glo conta com luz interna que permite a leitura no escuro, pesa 185 gramas e tem tela de 6 polegadas, além de entrada para cartão SD, permitindo armazenamento de até 30 mil títulos. O preço será de 449 reais.

Compatíveis com textos em português, inglês, francês, holandês, alemão, espanhol, italiano e japonês, os modelos da família Kobo têm tecnologia e-ink (que imita o papel convencional com impressão eletrônica de textos e imagens) e tela sensível ao toque, informou a companhia.

Segunda maior rede de livros digitais do país em vendas, atrás da Saraiva, a Cultura firmou em setembro passado uma parceria com a canadense Kobo, por meio da qual elevou seu portfólio de títulos e começou a vender os dispositivos de leitura no Brasil.